ماجدة الرومي: اعتقوا المرأة

متابعة بتجــــــــــرد: توجهت الفنانة اللبنانية القديرة ماجدة الرومي برسالة مؤثرة عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الإجتماعي، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وغرّدت في “تويتر” مستخدمة وسم (هاشتاغ) #يوم_المراه_العالمي: “أعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراماً وحروباً”.

وأضافت: “ثقفوا المرأة وعلّموها وشرّعوا لها أبواب العلم. ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كلّ عنف وذلّ، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالاً على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكلّ ميادين الحياة”.

وكانت الرومي اختتمت في مطلع شهر شباط (فبراير) المنصرم، النسخة التاسعة من “موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية”، خلال حفل أحيته على خشبة مسرح “ميدان دو” في جزيرة ياس.

وقدمت المطربة الكبيرة باقة من أغانيها المشهورة على غرار “بلادي أنا”، و”عم يسألوني عليك الناس” و”اسمع قلبي” و”اعتزلت الغرام” و”كلمات”.