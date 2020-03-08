الأهلي يقصي صنداونز ويبلغ نصف نهائي أبطال أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة علي البحيري السبت 2020/3/7 07:00 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/3/7 07:00 م بتوقيت أبوظبي الأهلي وصنداونز

نجح الأهلي المصري في إقصاء مستضيفه صنداونز الجنوب أفريقي ليتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي أمام صنداونز 1-1 السبت، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بملعب "لوكاس موريبي" في مدينة بريتوريا، ليتأهل للمربع الذهبي. Advertisements تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة (24) أحرزه ليبوهانج مابوي لاعب صنداونز بالخطأ في مرماه، وعادل النتيجة جاستون سيرينو لصاحب الأرض في الدقيقة (28). واستفاد الأهلي من فوزه ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد أحرزهما التونسي علي معلول ليعبر للدور المقبل. وسيتواجه الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من الوداد الرياضي المغربي والنجم الساحلي التونسي. يذكر أن الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب، آخرها عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

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