محمد إسلام رميح: شعرت أنني سأنال لقب ذا فويس كيدز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أسدلت الستارة ليلة الأمس على الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، والذي توّج باللقب المشترك السوري "محمد إسلام رميح" من فريق النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لينضم الى زميليه في الموسمين الأول والثاني لين الحايك وحمزة الأبيض.

وبدأت الحلقة بأغنية خاصة عن الأمل حملت عنوان "أحلامنا"، وهي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان جان ماري رياشي، وأداها المشتركون الستة الذين تأهلوا للمرحلة النهائية وهم: محمد إبراهيم وآمنة دمق من فريق عاصي الحلاني، يوسف حسن ومحمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، ياسمين أسامة ومحمد واكضيض من فريق محمد حماقي، فضلا عن مشاركة مميزة لكل من لين الحايك، وحمزة الأبيض.

وفي التفاصيل، شهدت الحلقة الأخيرة منافسة شرسة بين 6 مواهب تنافسوا في المرحلة الأولى ليتم اختيار 3 مشتركين وفقا لتصويت الجمهور، وينتقل بذلك كل من ياسمين أسامة (من فريق النجم محمد حماقي)، محمد ابراهيم (من فريق النجم عاصي الحلاني) ومحمد إسلام رميح (من فريق النجمة نانسي عجرم) إلى المرحلة النهائية، والتي على إثرها حددت هوية الرابح.

بدأت المنافسة الأولى مع فريق محمد حماقي؛ إذ قدم محمد واكضيض أولا أغنية "كامل الأوصاف" لعبد الحليم حافظ، لتقدم بعد ذلك ياسمين أسامة أغنية "أنا في انتظارك" لأم كلثوم، ثم قدم حماقي مع الموهبتين أغنيته "وأعمل إيه" قبل وصول نتيجة التصويت التي فازت بها ياسمين أسامة.

أما المنافسة الثانية فكانت من نصيب فريق نانسي عجرم؛ إذ قدم محمد إسلام رميح أولا أغنية ألف ليلة وليلة للفنانة أم كلثوم، وبعده قدم يوسف حسن موال "بهية" لمحمد العزبي، وانضمت لهما نانسي لتقدم معهما أغنيتها "قلبي يا قلبي"، ليحدد التصويت انتقال محمد إسلام محمد للمنافسة على اللقب.

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المواجهة الثالثة والأخيرة كانت من نصيب فريق عاصي الحلاني؛ إذ أدّت آمنة دمق أغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وقدم محمد إبراهيم أغنية "الوداع" للراحلة وردة، لينضما بعد ذلك للنجم عاصي الحلاني حيث قدموا سويا أغنيته "اضحكي"، لينتقل بعد ذلك محمد ابراهيم من خلال تصويت الجمهور إلى مرحلة المنافسة على اللقب.

الجزء الثاني من الحلقة شهد منافسة بين المواهب الثلاثة: ياسمين أسامة، ومحمد إسلام، رميح ومحمد إبراهيم، على اللقب الثالث، وجائزته تسجيل وتصوير أغنية من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز، وقدمت ياسمين أسامة من فريق حماقي أغنيتها الثانية "سامحتك كتير" للمطربة أصالة، وقدم بعدها محمد إسلام رميح من فريق نانسي أغنية "يا عسل" لصابر الرباعي، في حين اختار محمد إبراهيم من فريق عاصي أغنية "ممنونك أنا" لملحم زين.

قبل إعلان النتيجة، قدم الفائز بلقب العام الماضي حمزة الأبيض أغنية "وأنا صغير" من تأليف رضوان الأسمر، وبعدها تم دعوة الثلاثي ياسمين أسامة ومحمد إسلام رميح ومحمد إبراهيم مع المدربين الثلاثة لاعتلاء المسرح تمهيدا لإعلان النتائج، والتي جاءت بنيل المشترك محمد إسلام رميح لقب "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث.

وكان اللافت، محاولات كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي التخفيف من حزن ياسمين ومحمد اللذين لم يحالفهما الحظ لنيل اللقب، فقد حرص النجمان على أن يجلسا إلى جانبيهما لحظة تأدية محمد إسلام رميح أغنيته بعد الفوز.

تجدر الاشارة، إلى أنه فور إعلان اسم الرابح، غرّدت النجمة نانسي عجرم مدرّبة محمد كاتبة: "مبروك محمد إسلام رميح أحلى صوت من قلبي بهنيك.. إنت بتستاهل النجاح".

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفائز بلقب ذا فويس كيدز لعام 2020 محمد إسلام رميح.