تولين البكري: خطوبتي تمت فجأة.. وارتباطي لن يبعدني عن الفن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفنانة السورية تولين البكري قبل أيام قليلة خطوبتها من الشاب عبد اللطيف شرف، ولدى اتصالنا معها للمباركة لها قالت في تصريح خاص لفوشيا إن الموضوع بمجمله حدث بشكل مفاجئ، لم تكن تتوقع سرعته.

وأكدت البكري أن موضوع الارتباط لم يكن ضمن حساباتها في الفترة الحالية، معتبرة أن "النصيب" كان العامل الحاسم في هذه الخطوبة.

وكشفت الفنانة السورية أنها التقت بخطيبها وارتاحت له، وشعرا بالتفاهم والتقارب على رغم من المدة القصيرة التي تعارفا خلالها.

وأكدت البكري أن ارتباطها لن يبعدها عن عملها الفني؛ لأنها لا تسمح لأي شيء بأن يبعدها عن الموضوع التي تقدسه بحياتها وهو الفن، منوهة أن شريكها لن يقف بوجه فنها بل سيدعمها ويكون إلى جانبها خاصة وأن خطوبتهما تمت وهي تعمل ممثلة وهو يعرف ذلك ولم يمانع أبدا.

دراما2020

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل قالت البكري إنها شارفت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" وهو من إخراج وتأليف فادي سليم، مبينة أنها تؤدي شخصية طبيبة تدعى "ريتا" وهي شخصية مركبة نسبيا وتدور حولها أحداث تجعلها وبالرغم من جميع إيجابياتها تقف دائما بالجانب السلبي للأحداث.

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وأضافت تولين أنها تواصل أيضا تصوير مشاهدها في مسلسل "بورتريه" وهو من إخراج باسم السلكا وتأليف تليد الخطيب وتؤدي بهذا المسلسل شخصية "نوال" وهي امرأة متزوجة تعيش فترات زمنية مختلفة وانتقالات زمنية تصل من يومنا هذا وإلى ثلاثين عاما في زمن سابق وبالعكس.

وذكرت بكري أنها تفضل هذا النوع من الشخصيات كالتي تؤديها في "بورتريه" كونها شخصية مركبة وليست مصنفة ضمن الشخصيات السهلة؛ وهذا ما يجعلها مميزة حتى تصل لفكرة السهل الممتنع، مشيرة إلى أن مثل هذه الشخصيات تبرز جماليتها؛ لأنها تبدأ بأحداث معينة وتنتهي بأخرى مختلفة تماما.

"باب الحارة11"

وحول مشاركتها في مسلسل "باب الحارة11" قالت إنها من المفترض أن تستكمل شخصيتها في الجزء العاشر من خلال الجزء الحادي عشر والتي تدعى "خيزران" لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن والتأكيد مع الشركة المنتجة.

وحول عدد الأعمال التي تحب تقديمها في كل عام أوضحت أنها تفضل تأدية عمل واحد في الموسم الدرامي؛ لأن لها حساباتها الخاصة في هذا الأمر؛ فالفكرة لديها تتم عبر النص بشكل مباشر والمقاييس التي تناسب الفنان كالإخراج والإنتاج.