رانيا يوسف ترتدي فستان دينا الشربيني

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، في حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذي أقيم في معبد الأقصر.

رانيا يوسف، ارتدت خلال فستان قصير بكم واحد فقط، وهي نفس الإطلالة التي سبقتها إليها الفنانة دينا الشربيني، خلال حضورها في حفل تكريم الفنان عمرو دياب، حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض، والذي أقيم في شهر أكتوبر الماضي.

ولكن رانيا يوسف، زادت على إطلالتها بعض الكماليات ولكنها رغم ذلك لن تغير ملامح تشابه الإطلالتين.

وشارك في حفل الافتتاح، الفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان محمود حميدة، وابنته وحفيده، ومصطفى شعبان، وزينة، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلن رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية سيد فؤاد، في وقت سابق، عن تكريم عدد من الفنانين خلال فعاليات الدورة التاسعة، كما يتم تكريم عدد من المبدعين الراحلين، وهم اسم المخرج سمير سيف، والفنان والكاتب المسرحي سوتيجوي كوياتيه من غينيا، واسم الفنانة المصرية عقيلة راتب، والمنتج التونسي أحمد بهاء الدين عطية، والمخرج المصري أسامه فوزي.

كما يتم تكريم عدد آخر، منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة زينة.

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يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يُعرض لها حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم “صندوق الدنيا” مع الفنان خالد الصاوي، باسم سمرة، وصلاح عبدالله وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي، وإخراج عماد البهات، وتدور أحداثه حول قصص مختلفة وشرائح من المجتمع في كيفية التعامل مع الحياة في النجاح أو الفشل.

ولكن الفيلم لم يحقق نجاحًا بعد طرحه، وكشفت رانيا يوسف أسباب هذا الفشل قائلة، إن الفيلم فشل لعدة أسباب، ومنها تقليص أيام تصويره، وحذف بعض مشاهدها ومشاهد زملائها، مما أدى إلى حدوث خلل في العمل.

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