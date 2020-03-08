فيروس "كورونا" يُكرِه نجوم الغناء على إلغاء حفلاتهم حفاظًا على الجماهير

لم تقتصر خسائر فيروس كورونا المستجد والذي أصبح يهدد العديد من الدول على الخسائر البشرية أو الاقتصادية، بل أثر بشكل مباشر على صناعة الفن وعلى نشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم. فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.

ويأتي في مقدمة النجوم الذين تأثر نشاطهم الفني بفيروس كورونا المستجد النجمة اللبنانية إليسا، والتي ألغت حفلها في العراق والذي كان من المقرر أن يقام يوم 20 مارس، فانتشار المرض دفعها لاتخاذ هذا القرار بدون تردد حفاظًا على صحتها وصحة جمهورها خصوصًا وأن حفلاتها الغنائية تشهد تجمعات ضخمة تجعل من السهل انتشار العدوى.الأمر لم يتوقف عند النجوم العرب؛ ففرقة البوب الكورية الجنوبية ألغت حفلها والذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة القادمة وأطلقت الفرقة بيان قالت من خلاله: "من المستحيل التنبؤ بحجم الوباء ، والإلغاء كان الحل الوحيد أمامنا".

كذلك انضمت النجمة افريل لافين، لقائمة الفنانات اللاتي قمن بإلغاء حفلاتهن، حيث ألغت جولتها الغنائية التي كانت من المفترض أن تقوم بها في آسيا من 23 أبريل حتى 24 مايو وقالت في بيان أصدرته :"أشعر بالحزن الشديد لتأجيل هذه الجولة، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، لقد عملت فرقتي وأفراد طاقمي بجد للتحضير لهذه الجولة ولكننا أصيبنا بالشلل التام " .

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