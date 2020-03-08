كورونا تثير الزُعر في منزل لطيفة

مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، كشفت الفنانة التونسية لطيفة تفاصيل خوفها الشديد من هذا المرض، خاصة بعد إصابتها بدور برد، خشيت أن يكون مرض “كورونا”.

لطيفة كشفت تفاصيل ما فعلته، بقولها: “أنا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو.. ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى.. يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى”.

وأضافت: “الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب.. واللى يكلمنى فى البيت نقله “#ماتقربليش.. والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله.. ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله”.

ونصحت جمهورها باتباع ما فعلته، بقولها: ” لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوئة على طول والبخور والأعشاب”.

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وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها “أقوى واحدة” على موقع اليوتيوب، وقد حققت نسب مشاهدات عالية، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج عادل كمال.

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