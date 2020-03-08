داليا مصطفى تنفي انفصالها عن شريف سلامة وأن العلاقة بينهما جيدة

أثيرت بعض الشائعات عن انفصال الفنانة داليا مصطفى وزوجها الممثل شريف سلامة، عقب نشر فيديو لزوجها أثناء عودته من العمل مع زميلاته في مجال التمثيل لتنتشر الشائعة على السوشيال ميديا خرجت شائعة الطلاق.وقالت الفنانة داليا مصطفى، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، أن الفيديو عادى جدا وليس به شيء، وأضافت "ليه أصحى من النوم على ناس بتقولى اتفرجتى على الفيديو، وأحس أنه فيديو مسرب لجوزى وفى الآخر يطلع فيديو له مع زميلات وهم يغنون".

حياة داليا مصطفى الزوجية

ونفت زوجة شريف سلامة، شائعة انفصالها مؤكدة أن علاقتهما لم تتأثر منذ زواجهما، وقالت "إحنا حياتنا هادية من يوم متجوزنا ومش بنتعامل على إننا أسرة فنية أبدا".

وأضافت داليا، إنها نشرت مجموعة من الصور عبر السوشيال ميديا ونال إعجاب جمهورها؛ مشيرة إلى أن البعض أكد أنها جميلة به بسبب أن السيدات عندما ُتطلق يزددن جمالا.وأنها تشعر بالمضايقة حين تم نشر أخبار مزيفة عن طلاقها من شريف سلامة، مشيرة إلى أن لم ترد على تلك الشائعات لأنها أكبر من ذلك بكثير.وأوضحت أن زوجها، كان في غاية الغضب بسبب نشر فيديو لزوجها أثناء عودته من العمل مع ممثلات، وعقب انتشاره على السوشيال ميديا خرجت شائعة الطلاق.

شريف سلامة وحديثه عن زوجته

وفي سياق متصل، شاركت داليا مصطفى في برنامج "أسرار النجوم" مع المذيعة إنجي علي، وفي مداخلة هاتفية مع زوجها الفنان شريف سلامة قال إن ما تم نشره حول طلاقه من زوجته داليا ما هو إلا شائعات يروجها البعض، قائلًا: "داليا مش بس زوجتي دي أمي وأختي وصاحبتي".

Advertisements

وأضاف شريف، أنه يتجنب مشاكل الفن ويبتعد عن الشائعات، وأن حياته الأسرية مع داليا نحاول أن نجنبها بعيد عن السوشيال ميديا، وقال أن تكون أسعد لحظات حياته تكون مع انتهاء العمل وسماع الموسيقى مع زوجته.ويذكر، أن الفنان شريف سلامة وداليا متزوجين عن حب، وصرح كل منهما عن علاقة حبهما على السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونة، ولنفي إشاعات انفصالهم

قد يهمك أيضا:

أول تعليق من شريف سلامة عن داليا مصطفى