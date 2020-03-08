محمود حميدة يؤكد فريد شوقي فنان يحمل تاريخه معه

أكد الفنان محمود حميدة، أن فريد شوقي فنان فريد يستطيع التواصل مع كل أنواع وأشكال البشر.

وقال حميدة خلال ندوة احتفال بمئوية فريد شوقي المقامة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "فيه نوعين من الممثلين، واحد بينجح في لون ويفضل شغال عليه وده بيستهلك تاريخه".

وأضاف: "فيه نوع تاني وهو فريد شوقي، ده رجل ماشي وواخد تاريخه معاه، كل ما ينجح في شخصية يركنها ويعمل حاجة ولون تاني".

الجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقام فعالياته في الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري، ويقام بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة والخارجية، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

Advertisements

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :