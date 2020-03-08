شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يبدأ تصوير "النمس والإنس" 14 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى يوم 14 مارس الجارى في الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل شريف عرفة، وتشاركه في بطولة الفيلم النجمة منة شلبى، الذى تعاقدت منذ يومين بعد جلسات عمل تمت بينها وبين المخرج الكبير شريف عرفة، وتجرى الجهة المنتجة للفيلم إبرام باقى التعاقدات الأيام الحالية قبل انطلاق التصوير، ويتم الإعلان عنهم الأيام القليلة المقبلة.





ومن المقرر أن ينافس به هنيدى الفترة المقبلة حيث هناك مفاوضات بين طرحه في عيد الفطرأو عيد الأضحى، حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة لإنتهاء التصوير.

على جانب آخرقررهنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وكشف هنيدى مؤخراً عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس "كارتون"، لكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً: "بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم"، وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: "من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شيء عظيم، وأنا مشتاق انى أشوفه".

وكان قد أشاد النجم محمد هنيدى بالتليفزيون المصرى وتطوير القناة الأولى في تصريح لـ"الخليج 365"، ووجه الشكر لهيئة الإعلام، من خلال ”الخليج 365”، وقال:" التليفزيون المصري هو الذى تربينا عليه فهو الأصل وبالتوفيق لكل العاملين فيه"، حيث أشاد بكافة الكواليتى والجودة التى رآها بعد التطوير.



