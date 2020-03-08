شكرا لقرائتكم خبر عن الجندى يتفرغ لـ" تيمون وبومبا "بعد انتهاءه من "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك المخرج أحمد الجندى على الإنتهاء من عمليات المونتاج والمكساج لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، حسبما أكد مصدر مقرب من الشركة المنتجةلـ ”الخليج 365”، وذلك ليتفرغ لمسلسل "تيمون وبمبه" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، المقرر عرضه في رمضان من انتاج سينرجى.

وفى سياق مختلف، كشف صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" عن أفيشات العمل، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى، كما تكشف الشركة المنتجة عن باقى البوسترات تباعاً، وأجل صناع "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" طرحه بالسينمات في موسم أجازات نصف العام الماضية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في عيد الفطر المقبل، خاصة أن كريم عبد العزيز، يصور حاليا فيلم آحر بعنوان "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز.

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فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل وأمير كرارة، وغيرهم وألفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.

يشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز يصور حاليا فيلم "كيرة والجن" – 1919، وانطلق التصوير الأسابيع الماضية في ديكور خاص باستوديو النحاس، حيث جمعت المشاهد بين هند صبرى وكريم عبد العزيز وسيد رجب، كما تجرى الجهة المنتجة باقى التعاقدات مع النجوم، حيث يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز .