السكير الشهير الذي زامل أشهر فناني عصره.. من هو كامل أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم، ولد الفنان الكبير كامل أنور، واحد من الوجوه المألوفة في السينما المصرية هو الثري "لولو - تاجر المواشى" الذي يستأجر القصر في الأيدى الناعمة، والرجل خفيف الظل في آدم والنساء، والشاويش مخيمر في كيف تسرق مليونير، والعربجي في قصر الشوق، وغيرها من الأدوار التي تركت علامة في السينما المصرية.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الكبير.

- ولد الفنان كامل أنور في 8 مارس في عام 1912.

- تخرج من مدرسة السعيدية، 1925، وكان زميلًا لأنور وجدي في المدرسة.

- بدأ حياته موظفًا بالشئون العامة للقوات المسلحة.

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- اشترك بالتمثيل في المسرح العسكري، كما عمل بالعديد من الفرق المسرحية الأخرى، واشترك مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن مسرحياته (سنة مع الاشغال الشاقة، مطار الحب، طبيخ الملائكة).

- عمل في العديد من اﻷفلام في أدوار صغيرة، منها: (القاهرة 30، ملاك وشيطان، اﻷيدي الناعمة).

- شارك في قرابة 100 عمل فني بين السينما والمسرح والمسلسلات الإذاعية.، كان آخرها "السكرية"، في عام 1973.

- اشتهر بدور الرجل السكير ومن أشهرها دوره في فيلمي "القاهرة 30"، وفيلم "حكاية حب".

- توفي في 20 سبتمبر 1973، قبل أيام من نصر أكتوبر العظيم.