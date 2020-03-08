اللبنانية ليلى إسكندر تكشف عن اعتناقها الإسلام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر أثناء حلولها ضيفة على برنامج "سندريلا" الذي يعرض على شاشة atv kw عن اعتناقها للإسلام.

وقالت ليلى التي كانت تدين بالمسيحية: "دخلت الإسلام عن قناعة بعدما قرأت القرآن، وليس بسبب زواجي من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وأضافت ليلى إسكندر: "نعم اعتنقت الإسلام ولكن ديني الإنسانية، وليس من حق أي إنسان أن يتحدث معي في ديني"، قائلة: "صرنا فى عام 2020 ومن العيب الحديث عن الديانات وأن هذا سني وآخر شيعي".

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وعن حياتها الشخصية، قالت ارتبطت سابقا برجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، واستمرت زيجتي 5 أيام فقط، موضحة: "ما اتفقنا وما مشى الحال واطلعنا ببعض ما اتفقنا، ولكن لا يزال صديقا لي حتى الآن وتعرف على زوجي الجديد الفنان السعودى يعقوب.

يُذكر أن الفنانة ليلى إسكندر، مغنية وممثلة لبنانية من مواليد 23 أغسطس 1984، أولى خطواتها في عالم الفن، كانت بعمر الـ 16، وقتما نالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربية اللبنانية عن فئة "الطرب العربي" في برنامج "ستوديو الفن"، وفي عام 2004 شاركت في برنامج ستار أكاديمي في دورته الأولى في الشرق الأوسط، وفي العام التالي أدت دور البطولة كممثلة ومغنية في مسرحية "إنسان" للأمم المتحدة.

وشاركت الفنان الكويتي نبيل شعيل بدويتو "لبنان" في حرب تموز 2006 ، وتم اختيار ليلى اسكندر من قبل منظمة الأمم المتحدة لدعم حملة توعية لفيروس نقص المناعة في عام 2006 ، وفي عام 2007 أطلقت أولى أغنياتها الخليجية "موتني حب" كلمات والحان فهد الناصر توزيع ميشيل فاضل.