تراند اليوم : حنان ترك تعترف: ندمت على قبلتي مع هاني سلامة .. ورفضت تقبيل هذا الفنان

احتفلت أمس الموافق 7 مارس الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلادها رقم 45 .

وفيما يلي بعض المعلومات عن حنان ترك :

- ظهرت في فيلم "رغبة متوحشة".

- عرفها الجمهور من خلال مسلسل "المال والبنون"

- شاركت في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"

- حققت انطلاقة من خلال فيلم المهاجر من إخراج يوسف شاهين

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- كانت تعتبر يوسف شاهين والدها الروحي وسمت نجلها على اسمه

- قالت إنها رفضت تقبيل الفنان خالد النبوي في فيلم "المهاجر".

- قالت إنها ندمت على تقبيل هاني سلامة في أحد الأفلام لكن يوسف شاهين أجبرها على ذلك.

- أكدت أنها أصبحت من رواد السينما النظيفة بعد أن شعرت بأنها قدمت بعض التنازلات بسبب دخولها الوسط الفني.

