تراند اليوم : حنان ترك تعترف: ندمت على قبلتي مع هاني سلامة .. ورفضت تقبيل هذا الفنان

احتفلت أمس الموافق 7 مارس الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلادها رقم 45 .
Advertisements
- أكدت أنها أصبحت من رواد السينما النظيفة بعد أن شعرت بأنها قدمت بعض التنازلات بسبب دخولها الوسط الفني.
وفيما يلي بعض المعلومات عن حنان ترك :
- ظهرت في فيلم "رغبة متوحشة".
- عرفها الجمهور من خلال مسلسل "المال والبنون"
- شاركت في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"
- حققت انطلاقة من خلال فيلم المهاجر من إخراج يوسف شاهين
- كانت تعتبر يوسف شاهين والدها الروحي وسمت نجلها على اسمه
- قالت إنها رفضت تقبيل الفنان خالد النبوي في فيلم "المهاجر".
- قالت إنها ندمت على تقبيل هاني سلامة في أحد الأفلام لكن يوسف شاهين أجبرها على ذلك.
- أكدت أنها أصبحت من رواد السينما النظيفة بعد أن شعرت بأنها قدمت بعض التنازلات بسبب دخولها الوسط الفني.