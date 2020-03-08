تراند اليوم : فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن سبب إسلامها وترك المسيحية



كشفت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، أسباب اعتناقها الإسلام والزواج من فنان سعودي، مشيرة إلى أنها عندما اعتنقت الإسلام كان عن اقتناع، وأن دينها "الإسلام" هو الإنسانية وتقرأ دائما عنه وعندما قرأت القرآن الكريم اعتنقت الإسلام، وتابعت أننا صرنا في عام 2020 ومن العيب الحديث عن الديانات وأن هذا سني وآخر شيعي.

وخلال استضافتها ببرنامج "السندريلا" الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، عبر قناة atv الكويت، قالت ليلى اسكندر أنها تزوجت من الفنان السعودي يعقوب الفرحان، وفجرت مفاجأة عن زواجها من قبل من رجل أعمال كويتي كان صديقا لها واستمرت زيجتهما 5 أيام فقط ، موضحة أن العلاقة انتهت بالطلاق.

وعن سبب طلاقهما قالت : «ما اتفقنا وما مشي الحال واطلعنا ببعض ما اتفقنا والزوج هو رائد العبكل، منوهة أنه لا يزال صديقا لها حتى الآن وتعرّف على زوجها الجديد الفنان السعودي يعقوب».

ودخلت "اسكندر"، في نوبة بكاء بسبب الحديث عن ابنها يوسف، موضحة أنه مريض هذه الفترة ورغم هذا تواصل ما عليها من التزامات ومواعيد.

وردت ليلى اسكندر على الانتقادات التي طالتها بشأن زواجها من رجل أعمال كويتي بغرض الاستفادة منه ماديا والانفصال عنه ثم الزواج من سعودي واستغلاله ماديا أيضا، فقالت: "هذا حكي صحافة صفراء وجرائد وأنا رائد صديقي ولازال".



