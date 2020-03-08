تراند اليوم : شقيق ياسمين عبد العزيز: مستعد للعمل مع عدوتها في فيلم واحد .. أنا حر

واصل الفنان وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - تصريحاته النارية بشأن أخته بعد كشف علاقتها مع الفنان أحمد العوضي.

ونفى "عبد العزيز" ما يردده البعض من كونه يفتعل تلك المشاكل للحصول على المال من شقيقته قائلا: لو كنت أريد المال والشهرة لوافقت على أي شيء تفعله .. لكني فعلت العكس كما ترون.

وأضاف: لم أعمل مع الفنانة ريهام حجاج من قبل لكني مستعد للعمل معها .. أنا حر أعمل مع من يعجبني ، أستطيع الفصل بين الفن والعلاقات الشخصية .

وكانت شائعات تحدثت عن أزمة كبرى بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بسبب زواج الثانية من طليق الأولى محمد حلاوة.

