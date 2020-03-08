في_ يوم_المرأة_العالمي: نساء مؤثرات في حياة هؤلاء النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 09:46 صباحاً - "وراء كل رجل عظيم امرأة" مقولة تثبت صدقها يوما بعد يوم وبخاصة داخل الوسط الفني، فخلف كل نجاح لنجوم الفن "امرأة مبدعة" وقصة يرويها بعضهم بالدموع تقديرا لعطاء لا ينفد مرة من الأم ومرة أخرى من الزوجة، وفي يوم المرأة العالمي يقدم لك "الخليج 365 نت" شهادات النجوم حول النساء الأكثر تأثيرا في حياتهم.

والدة عمرو دياب المرأة الأكثر تأثيرا في حياته

عبادي الجوهر

الفنان السعودي عبادي الجوهر يبكى كلما تذكر زوجته أم سارة وقال عنها أثناء حواره ببرنامج "أهم 10" عبر فضائية "روتانا خليجية" في يوليو عام 2013،: كانت والدتي بالنسبة إليّ كل شيء وكنت قريباً منها جداً، وفي العام 1974 توفيت والدتي وأثر فيني هذا الأمر وصارت زوجتي هي أمي وأختي ومستشارتي، وعندما فقدتها شعرت أنني فقدت كل شيء، إلى حد ما كان هناك تشابه بسيط بين وفاة والدتي ووفاة زوجتي أم سارة التي مرضت مدة عام، وأخذتها إلى أكثر من مكان، وكنت أرى جدران البيت بعد وفاتها سوداء"، مشيرًا إلى أنه فكر في اعتزال الغناء إلى الأبد.

كما أنه صرّح بعدم نيته في الزواج مرة أخرى قائلا: فعلت مثلما فعلت أمي بعد وفاة أبي، كان عليَّ ألا أفكر في الزواج ثانيةً وأضع نصب عينيَّ مستقبل بناتي، فأنا وفيّ لهذه السيدة التي أتمنى من الله أن يرحمها ويدخلها الجنة، لما فعلته في حياتي وحياة بناتها.

وتابع قائلا: كانت رحمها الله إنسانة أكثر من رائعة، وتتفهمني سريعاً، مثلاً من أبرز عيوبي الملل، فأملُّ بسرعة من كل شيء، من الأكل، ومن عدم السفر، ومن ديكور غرفتي... فكانت تساعدني وتحاول أن توفر لي الراحة التامة، خصوصاً أنها كانت تدرك أن طبيعة عملي كفنان مزعجة، فأسافر باستمرار وأترك البيت لأسابيع وشهور، كما أسهر طويلاً من أجل تسجيل الأغنيات وإحياء الحفلات، ومع ذلك كانت تستوعبني، وتقف الى جانبي حين يستوقفني المعجبون والمعجبات لكي يلتقطوا صوراً معي، وكنت أسألها: هل تنزعجين من ذلك؟ فتردّ: على العكس، أحزن حين لا أرى أحداً يتصوّر معك.

الفنان محمد عبده

كشف مقطع فيديو قديم يعود إلى العام 1981 عن تسجيل إذاعي لوالدة فنان العرب محمد عبده، تحدثت خلاله عن ابنها وعن ملامح مهمة في شخصيته، قائلة: محمد ربنا يزيده ويرضى عليه، تحمل المسؤولية وعمره 9 سنين وطيب وكويس ومقدر وربنا ما حبب فيه الله وخلقه إلا لطيبته.. والله حياته الفنية حلوة وكافحت معه لحين النهاية.

رحيل والدة فنان العرب سبب له “هزة قوية"، توقف بعدها عن الغناء لفترة، وذلك لأن تأثيرها في شخصيته كان كبيرًا، وكان هذا واضحًا في مقولة الفنان الراحل طلال مداح: أم محمد عبده هي التي تفوقت عليّ في ظل صراعنا الفني على القمة، لقد نظمت له حياته وكل شيء في الشؤون الاجتماعية والفنية، وكادت تكون الإدارية، ما يعني أن والدة محمد عبده كانت تشكل جانبًا هامًا في حياته.

محمد صبحي

بكى الفنان محمد صبحي بسبب زوجته الراحلة نيفين رامز عدة مرات، فأثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "مفاتيح" مع الإعلامي مفيد فوزي في عام 2014، بكى صبحي بسبب مرض زوجته بالسرطان، وبعد رحيلها في 6 ديسمبر من الماضي، بكى صبحي بحرقة في عزائها الذي حرص على حضوره عدد من النجوم ومشاهير المجتمع، وقال إنها كانت مشوار حياتي كله، زواجنا دام 45 عامًا هي موجودة طبعًا، وبشوفها وهي قاعدة في أول صف.

وأضاف، في لقائه مع برنامج "هو ده"، على فضائية "المحور"،: هي اللي خدتني وأنا لسه معيد بـ17 جنيه، ورفضت الخطوبة، وبعد كده عرفت إنها كانت خايفة على طموحي الفني.

وتابع: لما أتجوزنا صبرت ووقفت جنبي لآخر دقيقة، وسابت لنا أسرة بأحفاد بأخلاق بتربية بحب"، مشيرًا إلى أنه "لم يهدها مسرحيته الأخيرة بحكم عادة الكتاب، ولكن لأنها هي التي دوّنت المسرحية على الكومبيوتر".

عمرو دياب ووالدته

قد تشكل مناسبة عيد الأم ذكرى صعبة لمن فارقوا امهاتهم، بخاصة النجم المصري عمرو دياب الذي خسر والدته رقيه محمود محمد فؤاد في يوم عيد الأم في عام 2012.

وأكد مصدر مقرب من دياب، أن والدته كانت صاحبة التأثير الأكبر في حياته وأوصته قبل أيام من وفاتها بتسجيل القرآن الكريم كاملا بصوته، خصوصا أن والده كان يحفظه ويفسره، ونفذ دياب جانبا من الوصية وأصدر بنفس عام وفاتها أول ألبوم يضم أدعية دينية.

حسين فهمي

أكد الفنان حسين فهمي، أنه أحب والدته كثيرًا، مؤكدًا على أنها كانت امرأة مختلفة جدًا عن العديد من نساء عصرها.

وأضاف فهمي، خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، أن والدته كانت مثقفة جدا، ولذلك علمته أن يسعى دائما لتثقيف نفسه، بالقراءة والبحث.

أضاف، أنها كانت من أبرز سيدات المجتمع، إذ شاركت في تأسيس جمعية تحسين الصحة، بالإضافة إلى مشاركتها في جمعية أخرى، أسست بواسطة أميرات الأسرة المالكة، بعد حرب 48، مشيرا إلى أنها كانت أيضًا ضابطا بالجيش، حيث حصلت على رتبة "يوزباشي".

وأضاف: "للأسف الستات هذه الأيام اختلفن عن زمان، العقلية اتغيرت والثقافة لم تعد بنفس المستوى وأصبح هناك اهتمام أقل بالثقافة ووصلنا لهذا نتائج تغيرات حدثت في المجتمع أصبح هناك فترة نشعر بوجود انتقاد وتريقة للإنسان المثقف وحتى في أعمالنا وكأنها سبة وسادت لفترة ونتج عنها عدم اهتمام بالثقافة، مع إنها عنوان كل دولة متحضرة، وللأسف فيه نظرة دونية للمرأة وهذا شيء مؤسف وهي جزء أساسي في المجتمع وهي نظرة قادمة لنا من مناطق أخرى".

وتابع: "مصر كان بها ملكات حكمن أعوام كثيرة وكانت في ثورة 19 وكان للمرأة مكانتها ووضعها في المجتمع، أما الآن دورها تقهقر لأن النظرة أصبحت دونية وأصبح هناك عدم اكتراث بوجودها أو تعليمها أو تثقيفها وهذه أفكار لم تكن موجودة من قبل".

عادل إمام

تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنان عادل إمام، تحدث فيه عن رحيل والدته للمرة الأولى وتأثير ذلك عليه، ووصف عادل إمام، شعوره بعد رحيل والدته خلال لقائه في برنامج I'm Famous، مع الإعلامية منى الشرقاوي، والذي تم عرضه عبر فضائية MBC: أنا لا أخاف من الموت لأنه قضاء الله، وكان نفسي إنها تستريح فتوفيت.

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وأضاف: عرفت في التليفون من المستشفى أنها توفيت، وقالوا لي البقية في حياتك، وروحت صليت ركعتين على أمي وذهبت لها المستشفى ومرضيتش أكشف وجهها، ولأول مرة أجد والدي يبكي.

وتابع: بعد الوفاة بشهر كنت أقود سيارتي في وسط البلد وركنتها وبكيت بكاءً شديدًا افتكرت أمي، ووجدت نفسي أنني افتقدت أكبر حب في حياتي لأنه لن يحبني شخص أكثر منها".

خالد النبوي

تحدث الفنان خالد النبوي، خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية CBC، عن والدته التي رحلت مؤخرا، وقال إن أي صفة جميلة لديه هي مصدرها.

وأضاف خالد النبوي أن والدته كانت مكافحة وعلمته الكثير، ولا تزال بعض الكتب في مكتبته تذكره بصورتها وهي تعطيه ثمنها ليشتريها.

وحكى خالد النبوي كيف نصحته والدته بالمشاركة في مسلسل "بوابة الحلواني" بعد تخرجه مباشرة، رغم أنه كان قد عرض عليه دور آخر في فيلم بأكثر من ضعف الأجر، وذلك لأنه ارتبط بكلمة مع صناع المسلسل أولا.

قال الفنان صبري فواز، إن والدته كانت سيدة أمية ولكن كان لديها رؤية طوال الوقت، وكانت تتعامل معه حسب رغبته.

وتحدث "فواز" خلال لقائه مع جاسمين طه مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" على قناة DMC، عن علاقته بأمه، قائلة: "كانت كثيرا توفر من مصاريف المنزل، لما احتاجه من مصاريف للانتقال اليومي إلى البروفات وقصر الثقافة يوميا، وهذا كان يصب في إطار تشجيعي على مواصلة المشوار في الفن".

وأضاف: "زوجتي شريكتي في الحياة، وتعتبر سندي في لحظات الضعف، وكل هذا توفر لي فى زوجتي عزة موسي، حيث بدأت علاقتنا بقصة حب وتعرفت عليها من خلال أصدقائنا، ووجدت فيها كل ما أريده ولهذا تزوجنا، كما أنها يوجد بها بعض الصفات المشابه لولدتي، من حيث حيث القوية وصاحبة قرار وراي، وهذا أكثر ما جذبي لها".

وتابع: "حياتنا شهدت الكثير من الأزمات والمشكلات في بداية حياتنا الزوجية، مثل الكثير من الآسر في مصر، حتى تحسنت الأمور والحمد الله، وهذا وضع طبيعي في الحياة ونحن تعلمنا أن نواجه الأمور معا، وستظل هي دائما حب عمري وحياتي".

رشوان توفيق

قال الفنان رشوان توفيق، إنه دائمًا ما يزور زوجته الراحلة مرتين في الأسبوع في الساعة السادسة صباحا في مقابر الإمام الشافعي ودائما ما يبقى بمفرده في المنزل حزنا عليها.

وتابع توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تزوج من زوجته وهي في سن السابعة عشر من عمرها وكان حينها يبلغ من العمر 24 عاما وكان ما زال طالبا في الجامعة.

وكشف الفنان رشوان توفيق، أنه تزوج في منزل أسرته مع والدته، وكانت شقيقتها جارته وسمع حينها حوار بينهم عندما قالت إنها تريد أن تتزوج من شخص تكافح معه كل ما ينجح تفرح لذلك قرر الزواج منها فورا وكافحت مه في السراء والضراء.

وأوضح الفنان رشوان توفيق، أن أول راتب له في بداية حياته الفنية كان 19 جنيها وعندما انتقل إلى التلفزيون ارتفع راتبه إلى 30 جنيها، مؤكدا أنه لم يدخن السجائر طوال عمره.

وأشار الفنان رشوان توفيق إلى أنه كان يعطي زوجته الراحلة راتبه وكان يحصل على مصروفه حتى تدير شئون المنزل، مؤكدا أنه لم يفكر في الزواج بسيدة أخرى، قائلا: "عمري ما خنت أميمة ولا فكرت"، كاشفا أنه قام بأداء الحج لمدة 7 مرات مع زوجته الراحلة.

محمد ثروت

الفنان محمد ثروت أكد إن زوجته ساندته ودعمته منذ بداية الطريق حتى ما وصل إلى ما وصل إليه الآن، مضيفا: "كانت داعماً لي وتشجعني وتقول لي أنت موهوب".

وقال "ثروت" في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء" عبرفضائية TeN، مساء اليوم الجمعة، إن زوجته "منى" هي الآن مدير أعماله، وهي بمثابة "سينسور" يوجهني نحو الطريق الصحيح إن حدث خطأ، فهي بمثابة البوصلة.

وأضاف متحدثا عن علاقته بزوجته: "رأيي الراجل هو وزارة الخارجية والدفاع يدافع عن البيت لو حصل خطر، ولكن الزوجة هي وزارة الداخلية والاقتصاد، وهي من تُدير شؤون البيت".

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