صحيفة: "تحدي القراءة العربي" هدية الإمارات إلى العقول الشابة

الأحد 8 مارس 2020

كتبت صحيفة خلجية، ينفتح مفهوم القراءة على آفاق متعددة، ويحمل في جوهره بناءً معرفياً وأخلاقياً، باعتبار أن السلوك يعكس أحد المعاني التي يفسر بها مصطلح الثقافة بتأثيراته الإيجابية التي ترتقي بالإنسان ارتقاء حضارياً قولاً وفعلاً.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد من هنا تجيء كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بمناسبة انطلاق شهر القراءة الوطني، مزدانةً بسعادة وفخر كبيرين وفرح بالشباب العربي، من قائد يعي ببصيرته وحكمته مدى أهمية تزايد عدد المشاركين في "تحدي القراءة"، إضافة إلى ما يجسده ذلك مستقبلاً من دعم للتنمية والابتكار والإبداع، مؤكداً سموه أن "اقرأ هي أول رسالة من السماء.. وهي الطريق للارتقاء بالعقل.. والوسيلة الأسرع للتنمية".

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وشددت على أن ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة، خطوة ضرورية تعزز قيم الانفتاح الحضاري والتسامح والتواصل الفكري لدى الشباب العربي مع مختلف الثقافات لتمكينهم بالعلم والمعرفة. وتؤكد التجربة أن المعرفة هي عربة المستقبل الذهبية، وأن شبابنا في ربوع الوطن العربي يحمل شغفاً حقيقياً وأصيلاً بالقراءة.. فقط كان في انتظار ما يحفزه على طريق التميز والإبداع.

وقالت في الختام أن " تحدي القراءة العربي " جاء ليكون هدية الإمارات إلى العقول العربية الشابة، صانعة مستقبل الأمة وحافظة تاريخها وحضارتها، ويثبت أن دولنا العربية قادرة على إنجاز مشاريع معرفية ثقافية ضخمة.