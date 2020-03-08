بيريانكا تشوبرا في مهرجان الألوان بالهند

الأحد 8 مارس 2020

وصلت النجمة بيريانكا تشوبرا بصحبة زوجها المطرب الأمريكي نيك جوناس إلى الهند في زيارة للاحتفال بمهرجان الألوان الشهير "هولي"، الذي يقام في10 مارس/آذار، وستكون المرة الأولى التي سيرى فيها جوناس طقوس تلك الاحتفالات.



بيريانكا تشوبرا تسقط مع "السماء وردية"

وجاء قرار بيريانكا بعدما تلقت دعوة من رجل الأعمال الهندي الشهير موكيش أمباني لتمضية عطلة "الهولي" في حفلته التي يقيمها سنويا، وتشهد حضورا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في الهند.

واستقرت بيريانكا منذ زواجها عام 2018 بشكل شبه دائم في أمريكا على الرغم من وعودها للجمهور الهندي بأنها لن تهاجر بشكل نهائي ولن تعتزل بوليوود، وبالفعل قدمت في 2019 فيلمها "سكاي إذ بينك" بمشاركة فرحان أختار.

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ومهرجان الهولي، أشهر مهرجان ألوان في الهند، وتمتلئ خلاله الشوارع بالموسيقى والألوان المختلفة، ويتم تبادل الأمنيات بتحقيق الإنجازات حتى يحين موعد الهولي الذي يليه.

وتنشغل بيريانكا حاليا بكواليس فيلمها الجديد لهوليوود "وي كان بي هيروز" للمخرج روبيرت روديجويز المنتظر عرضه على شبكة "نتفليكس" في 2020.

وكانت النجمة العالمية ضيفا متحدثا في يوم افتتاح "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" الذي استمر ليومين في الشارقة مؤخراً.

وتعد النجمة العالمية أيقونة نجمات الهند وقدمت العديد من الأفلام لهوليوود وبوليوود أشهرها: "باي واتش"، و"كيد لايك جاك"، و"سلام كي إيشك"، و"موتسيه شادي كارونجي"، و"دوستانا"، و"بلانز" وأخيرا "إذنت إت رومانتيك" عام 2019.