الفنانة المصرية زينة تكشف تفاصيل فيلم أبكاها بعد أن رفضته

السبت 7 مارس 2020

كشفت الفنانة المصرية زينة تفاصيل جديدة عن فيلمها "بنتين من مصر" الذي عرض قبل نحو 10 سنوات، مؤكدة أنها عندما قرأت السيناريو تأثرت بشدة وشعرت أن الحكاية حقيقية وتمس القلب.



وقالت زينة إنها رفضت فيلم "بنتين من مصر" في البداية عندما عرضه عليها المخرج محمد أمين، اعتقادا منها أن الفيلم سيئ بعد أن قامت نجمة كبيرة برفضه قبلها.

وأضافت زينة أنها لم تقرأ السيناريو وقتها، لكن نصحتها إحدى صديقاتها بأن تقرأ الفيلم، وهو ما حدث لتفاجأ بأنها تبكي من شدة التأثر بالأحداث.

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وخلال ندوة تكريمها بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء الجمعة، أعربت زينة عن سعادتها وفخرها بالتكريم من مهرجان يعد واحدا من أهم مهرجانات مصر وأفريقيا السينمائية، مشيرة إلى أنه لم يجرِ تكريمها في مصر من قبل إلا في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقالت زينة إن بدايتها مع التمثيل جاءت من خلال مسرحية "جزيرة القرع" التي كانت أول إخراج لرامي إمام بمسرح الهناجر، حيث كانت وقتها طالبة بالصف الأول الثانوي، وبعدها انجذبت لعالم الفن والتمثيل وواصلت مشوارها به.

وأطلت "زينة" خلال تكريمها بحفل افتتاح المهرجان بفستان من اللون الذهبي، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع مكياج يتناسب مع جمال بشرتها.

وتحمل الدورة المستمرة حتى 12 مارس/آذار اسم الممثل الراحل فريد شوقي (1920- 1998) بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده، وتعرض 90 فيلما ضمن المسابقات المختلفة والبرامج الموازية.