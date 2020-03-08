صحيفة بريطانية: "كورونا" قد يلغي رحلة كيت وويليام لأستراليا

السبت 7 مارس 2020

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رحلة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج إلى أستراليا لزيارة المناطق المتضررة من الحرائق ربما سيتم إلغاؤها بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.



وأشارت الصحيفة إلى أن الشهر الماضي تم الإعلان عن وجود محادثات بين الأمير ويليام وكيت ميدلتون مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بشأن تفاصيل الرحلة قبل أن يبعث إليهم دعوة رسمية للزيارة، لكن قد يجري تأجيل الرحلة بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

ولم يقدم الزوجان كثير من التفاصيل بشأن رحلتهم، التي لم يتم إعلانها رسميًا، لكن يعتقد أنهما سيزوران المناطق التي تضررت جراء الحرائق في ولاية فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

ورغم المخاوف جراء "كوفيد-19"، استكمل الزوجان جولتهما في أيرلندا هذا الأسبوع.

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وفي سياق متصل، كشفت "ديلي ميل" البريطانية أن المحاكم البريطانية تعد خطط طوارئ لعقد محاكمات عبر الاتصال بالفيديو.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين سيتم محاكمتهم داخل السجن أو داخل كبائن مربوطة باتصال فيديو داخل المحاكم من أجل جرائم الجنح، مثل: السرقة أو اعتداء، التي ستجرى في الطبيعي داخل المحاكم الجزئية.

وتحاول محاكم ومجالس صاحبة الجلالة القضائية في بريطانيا التوصل إلى تشريع طوارئ لإتاحة محاكمة المشتبه فيهم عن بعد من أجل تلك الجرائم.

لكن رأت رابطة المحامين الجنائيين في بريطانيا، أن نظام العدالة الجنائية على حافة الانهيار بالفعل، وربما سيوجه فيروس كورونا الجديد ضربة قاضية له، مشيرة إلى أن النظام ليس مجهزًا بشكل مناسب للتعامل مع قضايا عبر الاتصال بالفيديو.