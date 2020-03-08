شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحهما فى أغنيته صدفة..راغب علامة يجدد تعاونه مع أمانى النورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب اللبناني راغب علامة مع الشاعرة اللبنانية أمانى النورى بأغنيتين من كلماتها وألحانها، يحمل الأغانى طابع جديد غيرأعمال راغب السابقة، ومن المقررأن يتم تسجيل الأغنيتين خلال الأيام المقبلة على يتم طرحه على فترات متباعدة.

أماني النوري وراغب علامة، تعاونا قبل ذلك في أغنية "صدفة" وحققت نسبة مشاهدة عالية، وتقول كلمات الأغنية "شفتا ولمحت عيونا صدفة شى مثل الكذب قلبى حنلا هى الزمان فرقنى عنا ويللى بوقت غنيتيلا وقلتلا اسف حبيبتى الوقت فات حبك وحبى بقو ذكريات".

من ناحية أخرى طرح راغب كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة، "والأغنية قدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

وكان راغب علامة قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا في احتفالية بالجامعة البريطانية "BUE" بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها بمصر، وبحضور خريجى 11 دفعة سابقة، وحرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربى قبيل انتهاء الحفل، وحرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربى قبيل انتهاء الحفل.

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وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها شهر الماضي، والتى توزّعت ما بين ، فرنسا، ، ولبنان، وتونس، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره وبدأها "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

مؤخرا ومع ظهور كورونا في بعض البلدان العربية ابتكر الفنان اللبنانى راغب علامة، حيله جديدة لمصافحة أصدقائه وزملائه خوفا من الإصابة والعدوى من "كوفيد 19"، خاصة بعد الإعلان عن إصابة 4 حالات بالفيروس المستجد فى لبنان.

راغب علامة، نشرعبرحسابه على تويتر، فيديو يظهر مصافحته لأحد أصدقائه عن طريق "الأقدام" مع تبادل القبلات فى الهواء، أرفقه بتعليق: "أيام الكورونا".