شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى ضابط مخابرات فى مسلسل "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان نضال الشافعى ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" شخصية ظابط مخابرات، حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده ضمن العمل المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، ومن بطولة الفنان أحمد عز وهند صبرى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه أحمد علاء، والذى يتناول إحدى قصص المخابرات المصرية.

وفى سياق متصل كان قد بدأ فريق العمل بقيادة المخرج أحمد علاء، تصوير المسلسل منذ نحو 3 أسابيع.

"هجمة مرتدة" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله و محمود البزاوى والشاب خالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من الشباب.

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يشار إلى أن آخر أعمال نضال الشافعى مسلسل "قيد عائلى" وشارك فى بطولته ميرفت أمين، صلاح عبد اللع، عزت العلايلى، وآخرون، إخراج تامر حمزة، وحقق من خلاله نجاح كبير، كما ينتظر الشافعى عرض مسلسل "السر"، مع الفنان حسين فهمى وريم البارودى، إخراج محمد حمدى.

ويتبقى للفنان نضال الشافعى عدة مشاهدة من تصوير فيلم "زنزانة 7" ويجسد ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور الأحداث، ويلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

الفيلم من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.