بالصور| ليلى علوي ومايا مرسي و"محاربات بهية" تحتفلن باليوم العالمي للمرأة بمتحف القوات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرصت الفنانة ليلي علوي على حضور احتفالية اليوم العالمي للمرأة التي نظمتها المهندسة زينب بشير رئيس جمعية بنحبك يا مصر وعضو جمعية موناكو بحضور د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، داخل متحف القوات الجوية، وشارك في الاحتفالية نساء من مختلف قطاعات الجمهورية ومحاربات بهية.

وأكدت الحاضرات على أن المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها في عهد الرئيس السيسي وأصبحت في مقدمة أولويات الدولة وتشغل كل المناصب وهذا الأمر جعلهم جميعا فخورين بما يتحقق ولذلك فالمرأة المصرية سوف تظل دائما في مقدمة جبهة الدفاع عن بلدها للحفاظ علي الاستقرار الذي وصلت اليه.

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وحرصت المشاركات في الاحتفالية على تفقد متحف القوات الجوية، وقاموا بجولة داخل الطائرات العسكرية التي شاركت في حروب مصر في الـ 100 سنة الماضية.

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقديرا وحبا للمرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها "التاريخ السري لكوثر" من تاليف وإخراج محمد أمين.