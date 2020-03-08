فيديو| بريانكا شوبرا وزوجها يحتفلان بمهرجان هولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة بريانكا شوبرا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من احتفالها بمهرجان هولي 2020 مع زوجها نيك جوناس، في الهند. وظهرت شوبرا مع زوجها في الصور والفيديو وهما ملطخان بالألوان. مهرجان هولي أو مهرجان الألوان، هو المهرجان الشعبي الهندوسي في الهند ويحتفل به بشهر الربيع في 9 مارس من كل عام.

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