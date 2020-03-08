فيديو| أحمد العوضي يمارس رياضته المفضلة: "حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "العوضي" في الفيديو وهي يمارس رياضته المفضلة "الملاكمة"، وعلق: "حياتي".

ويشارك العوضي في مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أميركرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمي في رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجي".

كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بمقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "العوضي" في الفيديو وهي يمارس رياضته المفضلة "الملاكمة"، وعلق: "حياتي". ويشارك العوضي في مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أميركرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمي في رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجي".