شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تعتذر عن فيلم "للبنات فقط" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت الفنانة لقاء الخميسى عن فيلم "للبنات فقط" التى كانت من المفترض أن تشارك فى بطولته بسبب ارتباطها بعدد من الأعمال، وهو من تاليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى ويشارك فى بطولته كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم.









وكرمت مؤخرا لقاء الخميسى فى ختام فعاليات الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، التى أقيمت بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة فى مشواره الفنى.

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وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".