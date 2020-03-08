شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار ينتهى من تصوير أغنية جديدة بمدينة بالأقصر...اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب على الحجار مؤخراً من تصوير كليب جديد يحمل اسم "ست الودع" في محافظة الأقصر، حيث شارك بمهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا، الأغنية من كلمات الشاعر محمد العسيري وألحان محمود صلاح، وهي أغنية باللهجة الصعيدية وشارك في الأغنية الفنان الحج ضوي، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.



على الحجار والحج ضوي

الحجار طرح مؤخرا أغنية "قبل ما تواعد" من تأليف الشاعر مايكل عادل وألحان شادى مؤنس وتوزيع موسيقى رفيق عدلى وحققت نجاحا كبيرا.

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وكان آخر ألبومات على الحجار «ماتخدى بالك»، الذى طرحه فى العام الماضي، وضم 12 أغنية هم، «يا لدانة»، و«مين فينا مش محتاج»، و«ما تاخدى بالك»، و«هوة انتى معايا على الدنيا»، و«دارى جمالك»، و«مش هاخش النار عشانك»، و«عيشة الحنية»، و«ماليش فى العند»، و«جايلك»، و«جبلى»، و«لسة الشتا»، و«جوة حضنى».

يذكر آن المطرب على الحجار أحيا حفل غنائى فى الليلة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء تحت شعار "كامل العدد"، بدأ بأغنية "ماتمنعوش الصادقين" من كلمات عبد الرحمن الأبنوى، وألحان عمار الشريعى، وقدم أيضا عددا من أغانيه المتنوعة منها "تجيش نعيش، والزين والزينة، والليل الأخرة، وقالو علينا ديابة تترمسلسل ذئاب الجبل، وعارفة، ومسألة مبدأ، زى الهوا، الرحايا، وعريسنا واصل، وفِى هاويد الليل، وخاصمنى يا زمانى، وبوابة الحلوني"، وسط ترحاب كبير من جمهور الحفل.