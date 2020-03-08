صور| سلمى أبو ضيف بفستان سواريه في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها في إحدى حفلات الزفاف.

وظهرت سلمى في الصور بفستان سواريه من اللون الفضي، وعلقت: "يوم جميل، من حفل زفاف صديقتي روان".

يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.