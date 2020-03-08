صور| بصور تجمعهما.. ريهام أيمن تهنئ نجلها رمزي بعيد ميلاده الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور تجمعها بنجلها رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والموافق أمس 7 مارس الجاري.

وظهرت ريهام في الصور وهي تلعب مع نجلها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد أبني رمزي الكبير، 7 مارس، اليوم الذي تغيرت فيه حياتي إلى الأبد، أصبحت أم، أنا سعيدة وفخورة بيك، بنحبك".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، ولديهم طفل وطفلو "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.