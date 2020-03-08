محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور تجمعها بنجلها رمزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والموافق أمس 7 مارس الجاري.
وظهرت ريهام في الصور وهي تلعب مع نجلها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد أبني رمزي الكبير، 7 مارس، اليوم الذي تغيرت فيه حياتي إلى الأبد، أصبحت أم، أنا سعيدة وفخورة بيك، بنحبك".
وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، ولديهم طفل وطفلو "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| بصور تجمعهما.. ريهام أيمن تهنئ نجلها رمزي بعيد ميلاده الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.