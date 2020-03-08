محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: حالة من القلق انتابت نجوم الفن على لاعب كرة القدم المعتزل والمحلل الرياضي عماد متعب بعدما خرجت الشائعات الكثيرة تعرضه لوعكة صحية، أثناء لعب كرة القدم. وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن حقيقة الأمر عبر حسابه بموقع تويتر، وكتب: "عماد متعب يجري فحوصات طبية في المستشفي وخارج بالسلامة اطمأنو الحمد الله الف سلامة يا عمدة"، كما كتب عماد متعب: " أنا بخير الحمد لله". ونرصد لكم في هذا التقرير رسائل نجوم الفن لعماد متعب أحمد التهامي كتب الفنان أحمد التهامي على إنستجرام: "دعواتكم بالشفاء للكابتن عماد متعب الراجل الجدع المحترم، سلامتك يا كابتن". مجدي كامل وكتب الفنان مجدي كامل: "ألف سلامة، ربنا معاك. Advertisements مصطفى بسيط وكتب الفنان مصطفى بسيط: " ألف سلامة". أحمد صلاح حسني وكتب الفنان احمد صلاح حسني: "ألف سلامة على النجم الخلوق عماد متعب إن شاء الله يعود لبيته بألف خير يارب". شامي وعلق الشاني بقلق على خبر الوعكة، وكتب: إيه ده في إيه يا إبراهيم طمني لوسمحت .. بكلم عماد مش بيرد في إيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله المستشفى.. رسائل نجوم الفن لعماد متعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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