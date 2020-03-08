محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له مع الفنان حسن شاكوش. وكتب كمال في تعليقه على الفيديو: "الف سلامة عليك يا شاكوش". وقال شاكوش في الفيديو: "مبروك العربية يا عمر دي بشاير بنت الجيران، إن شاء الله هخليك تغيرها السنة دي". يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

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كانت هذه تفاصيل خبر عربية جديدة لعمر كمال.. وشاكوش: "والله لتغيرها السنة دي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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