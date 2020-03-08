"ظلم مش هتفرج عليه تاني".. بهاء الدين محمد يهاجم The voice kids:

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

شن الشاعر بهاء الدين محمد، هجوما، على قناة إم بي سي والقائمين على برنامج The voice kids ذا فويس كيدز بعد انتهاء الموسم الثالث وتتويج الطفل السوري محمد إسلام باللقب من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ونشر بهاء الدين محمد عبر حسابه بموقع فيس بوك :" نتيجة برنامج ذا فويس كيدز فاشلة، وواضح فيها اللعب المقصود في النتيجة، ولكن خداع الناس وفرض النتيجة على الناس (( ضد البرنامج )) وضد الفن وضد العدل.

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وتابع بهاء الدين محمد :"ومش هاتفرج عليه تانى لأن الفنان اللى جواية لا يقبل الظلم وعيب اللى حصل ،عيب يا mbc إنتى قناة مهمة والناس بتحترمك ".

وشارك في لجنة تحكيم الموسم الثالث من ذا فويس كيدز نانسي عجرم، الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.