صور| ديانا كرزون بـ"حلق" كبير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية جاكيت من الجلد الأسود، وحلق كبير، وعلقت: "من يصنع السعادة بداخلك هو من يستحقك".

واحتفلت ديانا كرزون بخطوبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، في حفل عائلي بمنزلها بالعاصمة الأردنية عمان.