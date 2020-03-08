صور| ديانا كرزون بـ"حلق" كبير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية جاكيت من الجلد الأسود، وحلق كبير، وعلقت: "من يصنع السعادة بداخلك هو من يستحقك".
واحتفلت ديانا كرزون بخطوبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، في حفل عائلي بمنزلها بالعاصمة الأردنية عمان.
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