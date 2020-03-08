"اشتباك وكسر بالأنف".. تفاصيل أزمة حسام حبيب ومدير أعمال شيرين السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أكّد المحامي حسام لطفي وكيل المطرب حسام حبيب، أنَّ موكله حسام حبيب حدث بينه وبين ياسر خليل مدير أعمال شيرين السابق مشاجرة، فحولت النيابة كليهما للمحكمة، والتي برأت ياسر خليل وأدانت حسام حبيب بالحبس لمدة عام.

وأضاف محامي حسام حبيب، في برنامج "ETبالعربي"، أن الحكم ابتدائي صدر من الدرجة الأولى، وسيتم الاستئناف عليه، مشيرا إلى أن حسام حبيب في منزله في بيته ولا يوجد أي مانع من سفره، وكل ما عليه أن يكون موجود يوم 9 أبريل القادم.

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وتابع، "الطرف الثاني (ياسر خليل)، كان مدير أعمال الفنانة شيرين، وتم التوافق بينه وبين الفنانة شيرين على أن يعطي أموالا لحسام حبيب لتسددها شيرين في الإقرار الضريبي، لكن حسام حبيب ذهب لكي يأخذ الفلوس فحدث اشتباك بينه وبين ياسر خليل، وقام ياسر خليل بكثر عظمة أنف الفنان حسام حبيب، ووقع الكشف الطبي أيضا لياسر خليل وكشف عن تعرضه لكدمة وسحجة في الجانب الأيسر من البطن".

يُذكر أنَّ محكمة القاهرة الجديدة، أصدرت حكمًا بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، وذلك في القضية

رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول، والمتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه.