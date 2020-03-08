بالفيديو : أسطورة الملاكمة مايك تايسون ينهار باكياً بمقابلة مؤثرة..وهذا هو السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 04:44 صباحاً - من يظن أنه الأقوى بماله وشهرته ونفوذه وقوته الجسدية،ليشاهد دموع أسطورة الملاكمة الأسمر الحديدي حتى فترة خلت :مايك تايسون،لاشيء يدوم حتى الشهرة والنفوذ والثروة والقوة،مايبقى هو التواضع وعطر الأعمال الحسنة في الحياة،وهذا الشيء أدركه متأخراً مايك تايسون ،فبكى تأثراً وتواضعاً.



لم يتمكن الملاكم الأسطوري، مايك تايسون، من التحكم في مشاعره لتنهمر الدموع منه وينهار باكياً خلال ظهوره في لقاء مؤثر مع بطل العالم السابق في الملاكمة، شوغار راي ليونارد.

وقال مايك تايسون ،إن هيبته لدى الناس ضاعت ولم يعد يساوي شيئاً بعد اعتزاله الملاكمة،حسب ما ذكرت وسائل الاعلام عنه.

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وتابع تايسون "قرأت الكثير عن الإسكندر الأكبر ونابوليون، وتعلمت الكثير عن فنون القتال والحرب.هذا كل مادرسته في حياتي، الجميع كانوا يخافون مني في الحلبة لأنني خلقت لأكون مدمرا".

وأضاف "اعتدت القضاء على الخصوم، والآن ذهبت تلك الأيام. الآن يوجد فراغ، وأنا لا شيء، أفتقد ماكنت عليه من قوة وقدرة .. أحاول الآن تعلم التواضع ".

وأتم تايسون "بداخلي شخص قذر أسعى دائما لمنعه من الخروج. إذا خرج سيخرج معه الجحيم، وهذا ليس مضحكا على الإطلاق ".



يذكر أن آخر ظهور لمايك تايسون صاحب الـ53 عاما كان في عام ٢٠٠٥ ، وكان يلقب بالرجل الحديدي.