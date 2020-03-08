صور.. فوز محمد رماح من فريق نانسي عجرم في برنامج "أحلى صوت "

احتفلت النجمة نانسي عجرم بفوز فريقها في برنامج المواهب الاشهر عالمياً " أحلى صوت "، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". فازت الموهبة الشابة محمد اسلام رماح بلقب احلي صوت، والذي أبهر المدربين الثلاثة بأدائه وتنافسوا لضمه لفريقهم، ولكنه اختار فريق نانسي عجرم، في الموسم الثالث ضمن مواهب الوطن العربي في برنامج المواهب "أحلي صوت"، والمذاع علي شاشة ام بي سي مصر. والذي أبهر المدربين الثلاثة بأدائه وتنافسوا لضمه لفريقهم، ولكنه اختار فريق نانسي عجرم، في الموسم الثالث ضمن مواهب الوطن العربي في برنامج المواهب "أحلي صوت"، والمذاع علي شاشة ام بي سي مصر. يعد برنامج "أحلي صوت" من اشهر البرامج التي تضم مختلف المواهب من جميع انحاء الوطن العربي. وقد شهدت لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج تغييراً، حيث إنضم كلاً من الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي، إلى الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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