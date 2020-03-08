محمد إسلام رميح من فريق نانسي يفوز بلقب ذا فويس كيدز الموسم الثالث



توّج الطفل محمد إسلام رميح من فريق الفنانة نانسي عجرم، بلقب ذا فويس كيدز بموسمه الثالث، بتصويت الجمهور، في الحلقة الأخيرة من البرنامج، لينضم إلى الفائزين بلقب الموسمين السابقين لين الحايك وحمزة الأبيض، وشهدت الحلقة منافسة قوية بين 6 مواهب، وانقسم التصويت أولا لاختيار أحلى صوت من كل فريق، ثم التصويت الثاني على هوية أحلى صوت من الثلاثي ياسمين أسامة ومحمد إسلام رميح ومحمد إبراهيم...

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بدأت الحلقة بأغنية " أحلام الناس" للمواهب الست المتنافسة على اللقب محمد إبراهيم وآمنة دمق من فريق عاصي الحلاني يوسف حسن ومحمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم وياسمين أسامة ومحمد واكضيض من فريق محمد حماقي، من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان جان ماري رياشي، وشاركهم الغناء الفائزين في المواسم السابقة وهم لين الحايك، وحمزة الأبيضوتم عرض النصف الأول من الأغنية كفيديو كليب، بينما تم تقديم النصف الثاني في أول عرض مباشر بالموسم الثالث.

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فريق نانسي عجرم



المنافسة الأولى كانت من فريق محمد حماقي، وقدم محمد واكضيض أولا أغنية "كامل الأوصاف" لعبد الحليم حافظ، وبعده قدمت ياسمين أسامة أغنية "أنا في انتظارك" لأم كلثوم، وعلق حماقي على صوتها قائلا: عظمة على عظمة يا بنت وقال إنها مستقبل الغناء في مصر، ثم قدم حماقي مع الموهبتين أغنيته "واعمل إيه" قبل وصول نتيجة التصويت التي اختارت ياسمين أسامة، وأظهر واكضيض روحا رياضية استثنائية.



المنافسة الثانية كانت من نصيب فريق نانسي عجرم، وقدم محمد إسلام رميح أولا أغنية ألف ليلة وليلة للفنانة أم كلثوم، وبعده قدم يوسف حسن موال "بهية" لمحمد العزبي، وانضمت لهما نانسي لتقدم معهما أغنيتها "قلبي يا قلبي"، وأعلنت بعدها أنابيلا هلال عن تصويت الجمهور باختيار محمد إسلام رميح لاستكمال المنافسة على اللقب.



المواجهة الثالثة كانت من نصيب فريق عاصي الحلاني والبداية مع آمنة دمق التي قدمت أغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي" وقدم محمد إبراهيم أغنية "الوداع" للراحلة وردة، وبعدها انضم لهما عاصي الحلاني لتقديم أغنيته "اضحكي"، وبعد إغلاق بات التصويت اختار الجمهور محمد إبراهيم كأحلى صوت في فريق الحلاني.

فريق نانسي عجرم



الجزء الثاني من الحلقة شهد منافسة بين المواهب الثلاثة ياسمين أسامة ومحمد إسلام رميح ومحمد إبراهيم على اللقب الثالث وجائزته تسجيل وتصوير أغنية من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز، وقدمت ياسمين أسامة من فريق حماقي أغنيتها الثانية "سامحتك كتير" للمطربة أصالة، وقدم بعدها محمد إسلام رميح من فريق نانسي أغنية "يا عسل" لصابر الرباعي، وقدم محمد إبراهيم من فريق عاصي أغنية "ممنونك أنا" لملحم بركات.



قبل إعلان النتيجة قدم الفائز بلقب العام الماضي حمزة لبيض أغنية "وأنا صغير" من تأليف رضوان الأسمر، وبعدها تم دعوة الثلاثي ياسمين أسامة ومحمد إسلام رميح ومحمد إبراهيم للحضور إلى خشبة المسرح برفقة المدربين الثلاثة محمد حماقي وعاصي الحلاني ونانسي عجرم، تمهيدا لإعلان الفائز باللقب الثالث وجاء تصويت الجمهور لصالح