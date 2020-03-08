فيديو: لجين عضاضة ارملة وليد جفالي تؤكد اصابتها وابنتيها بالكورونا



سجلت عارضة الأزياء اللبنانية السابقة ومقدمة البرامج "لجين عضاضة" ارملة رجل الاعمال السعودي وليد الجفالي، فيديو اكدت فيه اصابتها بالكورونا مع ابنتيها، وشكرت كل من دعمها في مرضها، وطمأنت محبيها أنها تتعافى بسرعة.

كما نفت لجين ما اشيع عن انها سافرت الى ميلانو وانها اقامت حفل عيد ميلاد ابنتها، وقالت انها وصلت إلى لبنان من بريطانيا السبت وعليها أعراض فيروس كورونا ونقلت الى المستشفى الاثنين ليتم فحصها والتأكد من الأمر.

وأثار دخول عضاضة لبنان وهي بالأعراض التي من الأكيد أنها ظهرت عليها قبل وخلال سفرها تساؤلات عديدة في الشارع اللبناني، حول سماح بريطانيا لها بالخروج ومخالطة المسافرين ومن بالمطار في ظل ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وهو من أهم عوارض المرض

وتعتبر لجين عضاضة من الشخصيات المعروفة والشهيرة، فبالإضافة لكونها مقدمة برامج وعارضة أزياء سابقة، تزوجت في عام 2012 من الملياردير السعودي الراحل وليد الجفالي، في حفل زفاف أسطوري.

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وكانت الصحافة العربية قد ضجت في خريف 2012 بحفل زفاف الجفالي، والذي كان يبلغ حينها 60 عاما وعضاضة كانت تبلغ 22 عاما.

وأقيم حفل الزفاف في مدينة البندقية الإيطالية، وارتدت لجين عقد ألماس وصلت قيمته إلى مليون و900 ألف إسترليني، أي ما يقارب الـ 2.5 مليون دولار أمريكي، وارتدت فستان زفاف فخما بتوقيع مصمم شانيل العالمي كارل لاغرفيلد وصلت قيمته إلى ما يقارب 190 ألف إسترليني، أي ما يقارب الـ 247 ألف دولار أمريكي.



يذكر ان تصابة لجين اثارت الذعر بين جيرانها في احد المباني في وسط بيروت، حيث اخلي المبنى وتم تعقيمه، كما ان مدرسة ابنتها طلبت من كل من خالط الطفلة اجراء الفحوص اللازمة.