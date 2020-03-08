كارول سماحة بالفيديو: طليقة زوجي صديقتي المقربة

اكدت الفنانة كارول سماحة خلال استضافتها ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، انها ترتبط بعلاقة صداقة مع طليقة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى.

وقالت كارول أن صديقتها هبة تزوجت من وليد لمدة 3 سنوات ثم انفصلا وتزوجته هي بعد 8 سنوات من الانفصال.

وأكدت سماحة، أن لديها صديقات مقربات كثيرات في مصر أولهن هبة شكري وهي زوجة منتج معروف، وهبة طليقة زوجها وصديقة ثالثة تدعى ياسمين.

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وأشارت كارول سماحة، إلى إنها لديها الكثير من الأصدقاء في الوسط الفني؛ ولكنها تربطها علاقة قوية بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

أضافت: أنا عشت وشوفت وصادفت ناس كتير، بس مفيش حد بطيبة وصدق الهام شاهين، وقليل لو تلاقي حد جدع زي الهام شاهين»؛ منوهة أنها من الممكن أن تضر نفسها لخدمة الآخرين.

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