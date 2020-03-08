شكرا لقرائتكم خبر عن كليب تايلور سويفت The Man يقفز لـ23 مليون مشاهدة فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب النجمة العالمية تايلور سويفت الجديد The Man عدد مشاهدات وصلت إلى 23 مليون مشاهدة فى أسبوع واحد فقط، وهو الكليب الذى ظهرت فيه كرجل، حيث تحولت بالكامل بالمكياج إلى رجل، إضافة إلى ظهورها بشكلها الحقيقى فى نهاية الكليب وقيامها بإخراج الكليب لنفسها، فيما شارك في الكليب النجم العالمي روك حيث قام بتقديم الصوت الذكوري في الكليب. وتقول كلمات الأغنية I would be complex I would be cool They’d say I played the ﬁeld before I found someone to commit to And that would be ok For me to do Advertisements Every conquest I had made would make me more of a boss to you I’d be a fearless leader I’d be an alpha type When everyone believes ya What’s that like? I’m so sick of running as fast I can Wondering if I’d get there quicker If I was a man And I’m so sick of them coming at me again ‘Cause if I was a man... Then I’d be the man تايلور سويفت لم تشارك مؤخرا فى حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض مفاجئ للحضور، السبب الدقيق لغيابها غير واضح حتي الآن ، في حين شارك عدد آخر من النجوم بهذا الحدث الفني الضخم و من أبرزهم ديمي لوفاتو و إريانا جراند و بيلي إيليش و كاميلا كابيلو ، و فريق jonas brothers ، و ليزو و جون ليجاند و روزاليا و بليك شيلتون و جوين ستيفانى و تانيا تاكر و براندي كارليل .

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