شكرا لقرائتكم خبر عن شريف سلامة تسبب فى رسوب داليا مصطفى أثناء دراستها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرقت الفنانة داليا مصطفى، خلال حلقة مع برنامج معكم التى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى إلى قصة حبها مع زوجها الفنان شريف سلامة، وعادت إلى كواليس علاقتهما معاً منذ أيام الدراسة، وأضافت أنها رسبت سنة بالأساس بسبب زوجها.

وأضافت حول سبب رسوبها: "شريف سلامة كان عايز يسقط سنة بحجة هايتخرج يعمل إيه، وبعد محايلات مني رفضها بالكامل قررت الرسوب علشان ما اسيبوش لوحده فى الدراسة".

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وفي سياق آخر بنفس الحلقة أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن استيائها من التصريحات التى نشرت عن انفصالها من زوجها الفنان شريف سلامة، قائلة إنها كانت فى غاية الغضب بسبب نشر فيديو لزوجها أثناء عودته من العمل مع ممثلات، وعقب انتشاره على السوشيال ميديا خرجت شائعة الطلاق.

وقالت داليا مصطفى، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، إن الفيديو عادى جدا وليس به شيء، مرددة: "ليه أصحى من النوم على ناس بتقولى اتفرجتى على الفيديو.. أحس أنه فيديو مسرب لجوزى وفى الآخر يطلع فيديو له مع زميلات وهم عائدون من العمل ويغنون".

كما استكملت حديثها بتأكيدها علي أنها فور نشرها مجموعة من الصور عبر السوشيال ميديا التي نالت إعجاب جمهورها، اندهشت إلى أن البعض أكد أنها جميلة بسبب أن السيدات عندما تطلق يزددن جمالا.

وكشفت داليا مصطفى، سر بكائها بسبب ابنتها سلمى، قائلة: " اتعامل معها على أنها طفلة، وفوجئت بدخولها على أحد التطبيقات مع أصدقائها، وفوجئت بحديثها بجرأة كبيرة مع أصدقائها، وقلت لزوجى سلمى كبرت النهاردة وانهرت في البكاء".