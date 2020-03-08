شكرا لقرائتكم خبر عن كيرلى باللون الذهبى.. نجمة La Casa De Papel فى صورة جديدة قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الإسبانية Esther Acebo، بطلة مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، على مشاركة جمهورها، بصورة جديدة لها بشعرها الكيرلى الشهير باللون الذهبى، قبل عرض الموسم الجديد المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل.

ونشرت نجمة المسلسل الإسباني الشهير، صورتها عبر حسابها بموقع انستجرام، وهى ترتدى تيشيرت باللون الأسود، على ضفاف إحدى السواحل الإسبانية، وسرعان ما حصدت عددًا كبيرًا من التعليقات خلال وقت قصير من نشرها للصورة.

وحصل المسلسل الإسبانى الشهيرLa Casa De Papel، على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

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وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 6 حلقات.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".