شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن إعلان حسان دياب تعليق سداد الديون: مبروك للبنان إعلانه دولة فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجمت الفنانة اللبنانة إليسا الحكومة اللبنانية، على خلفية إعلان حسان دياب رئيس وزراء لبنان، تعليق سداد ديون لبنان، قائلة: "مبروك للبنان إعلانه دولة فاشلة".

وقالت إليسا في تغريدة عبر حسابها الرسمى على تويتر: "هيدي نتيجة 30 سنة فساد وسرقة ونرجع ننتخب ذات الناس كل ما يخوفونا بالطائفية والجوع. هيدي نتيجة اللي بيخوفونا من الثورة وبيقولولنا ما تحكو لأنو ما لازم، مبروك للبنان إعلانو دولة فاشلة بذات السنة اللي عم يحتفل بمئويتو. شو حزينة عا هالبلد".



الفنانة إليسا

وكان رئيس الحكومة حسان دياب، قال إن بلاده يواجه استحقاقًا كبيرًا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وفوائدها فى عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها يوم 9 مارس، أي بعد يومين.

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وأوضح، خلال مؤتمر صحفى، أن احتياطيات بلاده من العمولات الصعبة قد بلغ مستوى حرج وخطير مما يدفعها لتعليق وعدم دفع استحقاقات اليوروبوند يوم 9 مارس، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.

وواصل: "كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز، نحترم التزاماتنا لكن الدولة الآن غير قادرة على سداد ديونها القائمة".

كما أعلن إعادة جدولة الديون، وواصل: "احتياطاتنا من العملات الصعبة بلغت مستوى الخطر، وسنعد خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ونتعهد بالوقوف في وجه التهرب الضريبي وحماية الطبقات الأكثر فقرا ومكافحة الفساد".