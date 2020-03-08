شكرا لقرائتكم خبر عن صورة الأسانسير.. شمس الذهبى مع أصالة والأخيرة ترد "نبض قلبى أنتى وأمى الحنونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شمس الذهبي، صورة تجمعها مع والدتها النجمة السورية أصالة نصري، عبر حسابها، وهما من داخل الأسانسير، وظهر الثنائي وهما يرتديان ملابس كاجول وبنفس لون الشعر الذهبي، وعلقت الذهبي قائلة "عندما تكون الأم تشبه الأخت، هذه نعمة".

وسرعان ما علقت النجمة السورية على الصورة وكتبت قائلة "يا نور عيوني وغاليتي المحبة الوفيّه???????? يا نبض قلّبي أنّتي وأمّي الحنونة ويلّلي فيكي بتحلى أيّامي❤️❤️ الله بخلّيكم لقلّبي أنتي وأخواتك ????????????????".



تعليق أصالة على الصورة

وظهرت نصرى، على غلاف مجلة "فوج" العالمية بنسختها العربية، لعدد شهر مارس، بمناسبة العيد السنوى الثالث للمجلة، وظهرت به بشكل مختلف وألوان زاهية وقبعة ملونة، وكان قد نشر حساب المجلة، مجموعة صور للغلاف، عبر موقع "إنستجرام"، معلقا عليه: "هيا نحتفل! نحتفل معكم بعيدنا السنوى الثالث على طريقتنا الخاصة، حيث نصدر عدد مارس 2020 الخاص جداً من ڤوج العربية بعدة أغلفة مبتكرة تزيّنها باقة من أشهر الشخصيات النسائية العربية، بعدسة المصور المغربى المبدع حسن حجاج.. وتنضم إلينا فى هذا العدد الاحتفالى نجمة الغناء العربى أصالة نصرى، لتثبت عمليًا أنها باتت أكثر قوة مما كانت عليه قبل طلاقها".



أصاله نصري وشمس الذهبي

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وفى وقت سابق، قالت أصالة خلال حوارها مع المجلة: "فور شعورى بظرفٍ سيئ يداهم حياتى يتضاعف مجهودى وتكبر عزيمتى.. أنا امرأة متمرّدة ولا أحب الخذلان"، كما سبق وقالت "صولا"، إنها خلال الفترة التى شهدت إطلاقها لأغنية "شامخ"، كانت تعانى من تعب نفسى وكانت مكسورة وحزينة وتتلقى العلاج عند الأطباء، وكانت فى ظروف سيئة للغاية، فى ظل الانفصال عن زوجها، مؤكدة أنها لم تكون بحالة مستقرة وهذه الأغنية كانت تعبر عن الحقيقة وهذه جزء من شخصيتها خاصة أن تترجم مشاعرها للجمهور بشكل مستمر.

وأضافت الفنانة أصالة، خلال حوار سابق مع قناة "سكاى نيوز عربية"، أنها تأثرت بشكل كبير بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان قائلة:"كنت متعلقة به كتير.. وكنت بحبه.. وأنا عموما الحب فى حياتى مش سهل.. وأنا حبيته كتير".

وأوضحت أصالة أنها لم تتأثر كونها أكثر من شارك من الفنانات بحفلات خلال موسم الرياض الماضى، مشيرة إلى أنها علاقة قوية وإنسانية مع الجمهور السعودى، وأنها سوف تبدأ العمل على ألبومها الجديد مطلع شهر مارس المقبل، وسوف يكون ألبوم خليجى.