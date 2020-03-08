شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وبوسى شلبى في معرض فريد شوقى بمهرجان السينما في الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إلهام شاهين والفنانة رانيا فريد شوقى والإعلامية بوسى شلبى، على زيارة معرض وحش الشاشة فريد شوقى، بعد افتتاحه على هامش مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ويضم معرض ملك الترسو، مجسم كبيرة للفنان الراحل، التقط معه الفنانات الصور التذكارية، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية تجسد بعض أعمال الفنان الراحل، خلال مسيرته الفنية التى امتدت نحو نصف قرن من الزمان.





ونشرت الفنانة إلهام شاهين، صورا لها من داخل المعرض وكذلك الإعلامية بوسى شلبى، بينما نشرت رانيا فريد شوقى، لقطات مصورة من المعرض خلال حفل الافتتاح.





وفى أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما داخل معبد الأقصر، افتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أمس الجمعة، بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان اللتان رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية.

شهد حفل الافتتاح، حضور السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، النجم العالمى جيمى جان لوى والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الأفريقية ميمونة نداى عضو لجنة التحكيم والفنان مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل وإلهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالى موسى توريه ورانيا يوسف وسلوى محمد على وعمرو القاضى ورانيا شاهين والمذيعة بوسى شلبى والمخرج خالد جلال، أسرة الفنان الكبير فريد شوقي، زوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقى والمخرجة عبير فريد شوقى، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوى محمد على.

بدأ الحفل بتقديم أكثر من عرض فنى لفرقة رضا للفنون الشعبية، والتى يتم تكريمها فى الدورة التاسعة للمهرجان بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها وتسلم التكريم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان محمود حميدة فى كلمته تحدث عن قارة إفريقيا وعن شعوبها حيث رحب بكل صناع السينما الأفارقة وتواجدهم فى مدينة الأقصر، والتى تحوى ثلث أثار العالم ثم صعد السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، لإلقاء كلمته، التى أكد فيها عشقه للسينما، وسرد الإنجازات التى حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية ووصول المهرجان لمرحلة جيدة، وهو يقترب من عقده الأول واكتماله 10 سنوات، بدعم وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، كما وجه التحية لكل الداعمين ورعاة المهرجان والقائمين عليه.

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