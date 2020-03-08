شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آراء المطربين المشاركين بمهرجان دندرة للموسيقى فى مدينة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة قنا انطلاق الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذى انتهى السبوع الماضى، وشملت فعاليات المهرجان عروضاً فنية لنجوم الطرب العربى منهم مدحت صالح، وهشام عباس وفرقة بلاك تيما، ومى فاروق، ووسط البلد، ومسار إجبارى، وعلى الحجار، دينا الوديدى، ونسمة عبد العزيز، بحضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” رأى النجوم فى المهرجان.



مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

فى البداية قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إنها سعيدة جدا بفعاليات مهرجان دندرة، لأنها خلقت حالة من البهجة بدءا من معبد دندرة، وبدا ذلك فى الإقبال الجماهيرى الكبير، خاصة فى الحفلات التى أقيمت فى جامعة جنوب الوادى، التى كانت مفاجأة كبرى، حيث حضر عدد كبير من الطلاب، وهذا المهرجان يعد خطوة كبيرة وبداية مشروع تم إطلاقه من قنا.



الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

وأضافت إيناس عبد الدايم، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الانتقال إلى مختلف المحافظات مصر ومهرجان دندرة سيُصبِح سنويا فى نفس الموعد كل عام، ويتضمن مجموعة الفعاليات، وسيتم الانتقال بدءا من يوم السبت فى محافظة بورسعيد لإحياء حفل هناك مع النجم هانى شاكر، وأتمنى تقديم أعمال فنية وفعاليات جديدة.

كما أشاد هشام عباس بتواجده لأول مرة فى محافظة قنا وأعرب عن سعادته بالتواجد مع أهل الصعيد وطلاب جامعة جنوب الوادى، وقال: أتمنى أكون قدمت حفلا نال إعجاب الجمهور، ووعد بتقديم حفلات أخرى مع أهل الصعيد الفترة المقبلة.

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من جانبه قال الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما إنه سعيد جدا بتقديم حفل افتتاح مهرجان دندرة، بسبب أنه واحد من ضمن أهل الصعيد، وبسبب مشاركة بالغناء مع فريقه وتقديم حفل نجاح، وتوجه بالشكر لوزارة الثقافة والسياحة لتقديم أعمال متميزة من خلال مهرجان دندرة لأهل الصعيد.



أمير صلاح الدين

وأعربت مى فاروق عن سعادتها بمشاركتها فى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء ووجودها على مسرح قصر ثقافة قنا، ووجهت الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا.

كما قال هانى عادل عضو فريق وسط البلد إنه سعيد بالغناء فى مهرجان دندرة من خلال شكل التنظيم، واستطعنا التواصل مع الجمهور من خلال الحفل بشكل مناسب ينال إعجابهم.