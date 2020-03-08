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مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم ينعى الفدائية زينب الكفراوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعي إدارة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم الفدائية البطلة زينب الكفراوي، إحدى أبطال المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، التى وافتها المنية، مساء الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.

 

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وتقدم المخرج إسماعيل مراد، رئيس المهرجان، بخالص التعازي إلي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وشعب المدينة، معتبراً الفدائية الراحلة نموذجاً للوطنية والفداء من أجل مصر، وذلك بعد تضحياتها وبطولاتها إبان فترة العدوان الثلاثي رفقة أبطال وفدائيي المدينة، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكريمها اعترافاً بفضلها في الدفاع والزود عن الوطن.

 

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اسماعيل مراد

يذكر أن مهرجان بورسعيد للعالم القديم يهدف إلي نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم، بما يُسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب المزيد من الخبرات التي تتضمنها الثقافات المختلفة لقارات العالم القديم، ومن المقرر إنطلاق دورته الأولي في الأسبوع الأولي من سبتمبر المقبل.

وكانت قد أعلنت مؤسسة «سينماتوجراف للثقافة والفنون» لمؤسسها المخرج إسماعيل مراد عن تأسيسها مهرجان سينمائي دولي بمدينة بورسعيد،  وذلك تحت عنوان «مهرجان العالم القديم السينمائي»، على أن تنطلق فعاليات أولى دوراته خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وقد أكد المخرج إسماعيل مراد، مؤسس ورئيس المهرجان، أنه حصل على موافقة وزارة الثقافة بتأسيس هذا الحدث السينمائي، متجهاً بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي إسهامهما في انطلاق هذا المشروع الفني الكبير، الذي يتمني أن يتحقق برؤية طموحة ودعم من مؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار مراد إلى أن «مهرجان العالم القديم السينمائي» يهدف إلي نشر الوعي ودفع العمل السينمائي وتحقيق التواصل مع دول قارات العالم القديم بما يُسهم في تحقيق الاحتكاك اللازم لاكتساب المزيد من الخبرات التي تتضمنها الثقافات المختلفة لقارات العالم القديم.

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