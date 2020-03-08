شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يقدم أروع مقطوعاته الموسيقية يومى 24 و25 مارس بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 24 و25 من شهر مارس الحالى، وذلك على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.

كان الموسيقار عمر خيرت قد قام بتأليف موسيقى فيلم "الممر"، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة، ونال إشادات كبيرة بعد عرض فيلم "الممر" على شاشة on e فى احتفالات نصر أكتوبر، حيث شارك خيرت بوضع الموسيقى التصويرية للفيلم الذى يقوم ببطولته أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وتأليف وإخراج شريف عرفة.

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من ناحية أخرى عمر خيرت تألق بإحياء حفل غنائى يوم 16 و17 فبراير الماضى على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية، وشهد حضور عديد من الشخصيات العامة والفنية، وأحيا أيضا حفلين بمهرجان "شتاء طنطورة" بالمملكة العربية السعودية على مسرح مرايا.

يذكر أن الصفحة الرسمية الخاصة بمركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية على "فيس بوك" أعلنت تأجيل حفلا للموسيقار عمر خيرت، بعد ‏إعلان حالة الحداد العام بالدولة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.‏

وكتبت الصفحة "تقرر تأجيل حفلى الفنان عمر خيرت يوم 27 فبراير لتكون يوم 11 مارس و28 فبراير لتكون 12 مارس ‏بذات التذكرة المباعة وفى نفس أماكن الجلوس المحددة، وعلى من يرغب فى استرجاع التذاكر التوجه إلى شباك تذاكر المكتبة بحد ‏أقصى يوم 10 مارس لرد قيمة التذاكر المرتجعة".‏