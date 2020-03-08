شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وحكيم يهنئون الأهلي بالصعود الأفريقي على حساب صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على تهنئة النادى الأهلي بتأهله لنصف نهائي بطولة أفريقيا، بعد فوزه على نادى صن داونز بنتيجة 3-1 مجموع اللقاءين، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوكاس موريبي بجنوب افريقيا.

وكان من ضمن المهنئين للقلعة الحمراء، النجم الكبير صلاح عبد الله، الذي نشر مقطع فيديو منذ قليل بصحبه أزواج بناته من داخل شرفه منزله، وهو يهنئ الأهلى بالتأهل الأفريقي ويدعو فيه لنبذ العنف الكروي.

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كما حرص الفنان حكيم على نشر صورة لشعار النادى الأهلى عبر حسابه بانستجرام لتهنئة المارد الأحمر بالصعود، وكتب قائلاً "مبروك يا مصر، وصول الأهلي لدور النصف النهائي ألف مبروك لكل المصريين وتحيا مصر ويحيا رجالة الأهلي".

وتمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر من حجز مقعدا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل مع نظيره صن داونز بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.

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وبادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الاهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

والتقى الأهلى 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز "ثمانى مواجهات"، وأورلاندو بيراتس "ست مواجهات"، وأياكس كيب تاون "مواجهتان"، وبلاتينيوم ستارز "مواجهتان"، وسوبر سبورت "مواجهتان"، وبيديفست "مواجهتان"، وكايزر تشيفز "مواجهة واحدة".

وعلى مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 30 مرة، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.